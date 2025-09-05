A qué hora y cómo VER EN VIVO Defensor Sporting vs Juventud HOY 5 de septiembre

Defensor Sporting recibe este domingo a Juventud de Las Piedras en el estadio Franzini, en compromiso correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Uruguayo 2025. El violeta busca hacerse fuerte en casa y escalar posiciones en la tabla.

El equipo Violeta llega con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan acercarse al grupo de líderes. Su fortaleza ofensiva y el apoyo de su hinchada serán claves para lograrlo.

Puede leer: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es el sorteo del Mundial de Fútbol 2026?

Juventud, por su parte, afronta el partido con la ilusión de sorprender. Los pedrenses saben que un buen resultado en Montevideo puede ser un impulso importante en su lucha por mantenerse en la primera división.

El encuentro está programado para las 8:00 de la noche y promete ser un duelo parejo, con dos equipos que llegan urgidos de puntos en este arranque de campeonato.