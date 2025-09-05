Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 14:48
A qué hora y cómo VER EN VIVO Defensor Sporting vs Juventud HOY 5 de septiembre
Siga las emociones de este juego por la sexta fecha del campeonato uruguayo.
Defensor Sporting recibe este domingo a Juventud de Las Piedras en el estadio Franzini, en compromiso correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Uruguayo 2025. El violeta busca hacerse fuerte en casa y escalar posiciones en la tabla.
El equipo Violeta llega con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan acercarse al grupo de líderes. Su fortaleza ofensiva y el apoyo de su hinchada serán claves para lograrlo.
Juventud, por su parte, afronta el partido con la ilusión de sorprender. Los pedrenses saben que un buen resultado en Montevideo puede ser un impulso importante en su lucha por mantenerse en la primera división.
El encuentro está programado para las 8:00 de la noche y promete ser un duelo parejo, con dos equipos que llegan urgidos de puntos en este arranque de campeonato.
𝙋𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙤: Juventud 🔜— Defensor Sporting (@DefensorSp) September 1, 2025
#SiempreTuerto pic.twitter.com/e8rIPSPCGp
Defensor Sporting vs Juventud: cómo VER EN VIVO HOY viernes 5 de septiembre
El partido entre Defensor Sporting y Juventud por la fecha 6 del Campeonato Uruguayo se disputará este viernes 5 de septiembre a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Disney+, GolTV y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00
Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)
México: 17:00
España: 01:00
Fuente
Antena 2