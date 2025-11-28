A qué hora y cómo VER EN VIVO Ecuador vs Venezuela HOY viernes 28 de noviembre

Ecuador y Venezuela se enfrentarán este viernes 28 de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa, en un duelo clave por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El compromiso está programado para las 18:00, hora local, y puede empezar a perfilar el futuro de ambas selecciones en la competencia.

La Tri llega a este partido en la quinta posición con tres puntos, producto de una victoria ante Bolivia y una derrota frente a Colombia. Venezuela, por su parte, suma cuatro unidades y se ubica cuarta tras empatar con Chile y vencer a Paraguay.

El duelo promete intensidad, pues ambas selecciones necesitan sumar para no perder de vista los puestos de clasificación directa. Ecuador buscará hacerse fuerte en casa, mientras que la Vinotinto intentará mantener su invicto y dar un golpe fuera de su territorio.

Cabe recordar que las dos primeras selecciones al final del torneo avanzarán directamente al Mundial, mientras que la tercera y la cuarta deberán disputar el repechaje por un cupo adicional.