A qué hora y cómo VER EN VIVO Ecuador vs Venezuela HOY viernes 28 de noviembre
Siga las emociones del partido por la tercera fecha de la Liga de Naciones de Conmebol.
Ecuador y Venezuela se enfrentarán este viernes 28 de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa, en un duelo clave por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El compromiso está programado para las 18:00, hora local, y puede empezar a perfilar el futuro de ambas selecciones en la competencia.
La Tri llega a este partido en la quinta posición con tres puntos, producto de una victoria ante Bolivia y una derrota frente a Colombia. Venezuela, por su parte, suma cuatro unidades y se ubica cuarta tras empatar con Chile y vencer a Paraguay.
El duelo promete intensidad, pues ambas selecciones necesitan sumar para no perder de vista los puestos de clasificación directa. Ecuador buscará hacerse fuerte en casa, mientras que la Vinotinto intentará mantener su invicto y dar un golpe fuera de su territorio.
Cabe recordar que las dos primeras selecciones al final del torneo avanzarán directamente al Mundial, mientras que la tercera y la cuarta deberán disputar el repechaje por un cupo adicional.
EN VIVO: Ecuador vs Venezuela por Liga de Naciones
Ecuador vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY viernes 28 de noviembre
El partido Ecuador vs Venezuela por la tercera fecha de la Liga de Naciones Conmebol se disputará este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Deportes RCN, Win Play, Directv Sport y Televen, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Bolivia y Venezuela: 19:00
Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)
México: 17:00
España: 01:00
