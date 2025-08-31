A qué hora y cómo VER EN VIVO EDF Logroño vs Real Madrid Femenino HOY 31 de agosto

El Real Madrid Femenino afronta este domingo 31 de agosto la primera jornada de la Liga Española visitando al EDF Logroño, en un partido que promete emociones y en el que las merengues buscarán tener un buen arranque de temporada. El duelo se disputará en el estadio Las Gaunas.

El cuadro Merengue llega con la presión de no ceder terreno en los primeros partidos. La constante pelea con Barcelona y Atlético de Madrid obliga a no dejar escapar puntos ante rivales de menor presupuesto. La contundencia ofensiva será clave para las blancas.

Puede leer: Jonas Vingegaard hizo de las suyas y ganó la etapa 9 de la Vuelta a España

Por su parte, el EDF Logroño quiere hacerse fuerte en casa. Las riojanas, recién ascendidas, saben que enfrentan a un rival de jerarquía, pero confían en complicar al Real Madrid con orden táctico y juego físico.

Con ambos equipos necesitados de puntos por objetivos distintos, el compromiso pinta como un examen de resistencia para las locales y de autoridad para un Real Madrid que apunta a consolidarse como candidato al título en la Liga F.