Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 11:12
A qué hora y cómo VER EN VIVO España vs Bulgaria HOY martes 14 de octubre - Eliminatorias
Siga el partido válido por la cuarta jornada de las clasificatorias al Mundial 2026.
España buscará mantener su paso perfecto en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 cuando reciba este martes 14 de octubre a Bulgaria en el estadio José Zorrilla, por la cuarta fecha del grupo E. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega en gran forma y con la confianza alta tras sumar tres victorias consecutivas.
Puede leer: Movistar anunció que uno de sus 'capos' fue operado
La Roja lidera su zona con nueve puntos, producto de un inicio sólido y un ataque efectivo que la ha convertido en una de las selecciones más regulares del clasificatorio. Con figuras jóvenes y un estilo de juego dinámico, España apunta a sellar cuanto antes su clasificación a la próxima Copa del Mundo.
Por su parte, Bulgaria atraviesa un momento complicado. Aún no suma puntos en el torneo y ocupa el último lugar del grupo, por lo que el duelo en Valladolid será crucial para intentar revertir su situación.
El grupo E lo completan Turquía, con seis unidades, y Georgia, con tres, ambos aún en la pelea por acercarse al liderato.
España vs Bulgaria: cómo VER EN VIVO HOY martes 14 de octubre
El partido España vs Bulgaria por la cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 se disputará este martes 14 de octubre a partir de las 20:45 (hora local). El duelo se podrá ver en RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TVE La 1 y Disney +. y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 13:45
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:45
Bolivia y Venezuela: 14:45
Estados Unidos: 12:45 (D.C. y Florida) - 13:45 (Chicago) - 10:45 (Los Ángeles)
México: 12:45
España: 20:45
Fuente
Antena 2