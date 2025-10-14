A qué hora y cómo VER EN VIVO España vs Bulgaria HOY martes 14 de octubre - Eliminatorias

España buscará mantener su paso perfecto en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 cuando reciba este martes 14 de octubre a Bulgaria en el estadio José Zorrilla, por la cuarta fecha del grupo E. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega en gran forma y con la confianza alta tras sumar tres victorias consecutivas.

Puede leer: Movistar anunció que uno de sus 'capos' fue operado

La Roja lidera su zona con nueve puntos, producto de un inicio sólido y un ataque efectivo que la ha convertido en una de las selecciones más regulares del clasificatorio. Con figuras jóvenes y un estilo de juego dinámico, España apunta a sellar cuanto antes su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Por su parte, Bulgaria atraviesa un momento complicado. Aún no suma puntos en el torneo y ocupa el último lugar del grupo, por lo que el duelo en Valladolid será crucial para intentar revertir su situación.

El grupo E lo completan Turquía, con seis unidades, y Georgia, con tres, ambos aún en la pelea por acercarse al liderato.