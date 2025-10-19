La Selección Colombia Femenina Sub-17 inicia su camino en la Copa del Mundo enfrentando a España este domingo 19 de octubre. El compromiso, correspondiente a la primera fecha del grupo E, se jugará en suelo marroquí a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) y marcará el debut de las actuales subcampeonas mundiales.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua llega con ilusión y buen presente, tras un sólido proceso de preparación que incluyó amistosos frente a selecciones sudamericanas y europeas. La Tricolor ya fue subcampeona de este torneo en India 2022.

En el otro duelo del grupo, Corea del Sur y Costa de Marfil empataron 1-1, por lo que el partido entre españolas y colombianas podría definir tempranamente el liderato de la zona.

Colombia buscará comenzar con pie derecho y demostrar que sigue siendo una de las grandes fuerzas emergentes del fútbol femenino juvenil.