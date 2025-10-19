Cargando contenido

Colprensa y Canva
Fútbol
Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 14:00

EN VIVO: Colombia vs España por la fecha 1 del Mundial sub 17 Fem

Siga las emociones del partido por la primera fecha de la Copa del Mundo juvenil.

La Selección Colombia Femenina Sub-17 inicia su camino en la Copa del Mundo enfrentando a España este domingo 19 de octubre. El compromiso, correspondiente a la primera fecha del grupo E, se jugará en suelo marroquí a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) y marcará el debut de las actuales subcampeonas mundiales.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua llega con ilusión y buen presente, tras un sólido proceso de preparación que incluyó amistosos frente a selecciones sudamericanas y europeas. La Tricolor ya fue subcampeona de este torneo en India 2022.

En el otro duelo del grupo, Corea del Sur y Costa de Marfil empataron 1-1, por lo que el partido entre españolas y colombianas podría definir tempranamente el liderato de la zona.

Colombia buscará comenzar con pie derecho y demostrar que sigue siendo una de las grandes fuerzas emergentes del fútbol femenino juvenil.

España vs Colombia: cómo VER EN VIVO HOY domingo 19 de octubre

El partido España vs Colombia por la primera fecha del Mundial sub 17 Femenino se disputará este domingo 19 de octubre a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Canal RCN, RCN App, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 11:00 (Los Ángeles)

México: 13:00

España: 21:00

Selección Colombia

Colombia

Mundial femenino sub 17

Selección Colombia sub 17 Femenina

Fútbol Internacional

FIFA

FIFA

Señal en vivo

Transmisión en vivo

