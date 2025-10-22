Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 08:30
A qué hora y cómo VER EN VIVO España vs Corea del Sur HOY miércoles - Mundial sub 17 Fem
Siga las emociones del partido válido por la segunda fecha de la Copa del Mundo juvenil.
La Selección de España se enfrentará este miércoles 22 de octubre a Corea del Sur por la segunda fecha del grupo E en la Copa del Mundo Femenina Sub-17, torneo que se disputa en Marruecos. El encuentro será clave para ambas selecciones en su aspiración de avanzar a los cuartos de final del certamen.
El conjunto español llega con la confianza en alto tras su contundente victoria 4-0 sobre Colombia en la primera jornada. Las actuales campeonas europeas mostraron un fútbol dominante, con solidez en defensa y una delantera efectiva que aprovechó cada oportunidad.
Por su parte, Corea del Sur debutó con un empate 1-1 ante Costa de Marfil, en un duelo parejo que dejó buenas sensaciones en el equipo asiático, especialmente en su orden táctico y capacidad de respuesta ante la presión rival.
Con estos antecedentes, el duelo entre españolas y surcoreanas promete ser vibrante. Una victoria de España podría asegurarle el liderato y la clasificación anticipada, mientras que Corea buscará sorprender y mantener viva su ilusión mundialista.
timeline
🎬 ¡Hoy continúa la acción en Marruecos con estos partidos!#U17WWC— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es
España vs Corea del Sur: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 22 de octubre
El partido España vs Corea del Sur por la segunda fecha del Mundial sub 17 Femenino se disputará este miércoles 22 de octubre a partir de las 8:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en fuboTV, Foxsports.com, Amazon Prime Video, TSN+, RDS App, NAICOM y Tigo Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 8:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 11:00
Bolivia y Venezuela: 9:00
Estados Unidos: 7:00 (D.C. y Florida) - 8:00 (Chicago) - 5:00 (Los Ángeles)
México: 7:00
España: 15:00
Fuente
Antena 2