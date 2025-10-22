A qué hora y cómo VER EN VIVO España vs Corea del Sur HOY miércoles - Mundial sub 17 Fem

La Selección de España se enfrentará este miércoles 22 de octubre a Corea del Sur por la segunda fecha del grupo E en la Copa del Mundo Femenina Sub-17, torneo que se disputa en Marruecos. El encuentro será clave para ambas selecciones en su aspiración de avanzar a los cuartos de final del certamen.

Puede leer: Movistar definió el futuro de Nairo Quintana, ¿se va o se queda?

El conjunto español llega con la confianza en alto tras su contundente victoria 4-0 sobre Colombia en la primera jornada. Las actuales campeonas europeas mostraron un fútbol dominante, con solidez en defensa y una delantera efectiva que aprovechó cada oportunidad.

Por su parte, Corea del Sur debutó con un empate 1-1 ante Costa de Marfil, en un duelo parejo que dejó buenas sensaciones en el equipo asiático, especialmente en su orden táctico y capacidad de respuesta ante la presión rival.

Con estos antecedentes, el duelo entre españolas y surcoreanas promete ser vibrante. Una victoria de España podría asegurarle el liderato y la clasificación anticipada, mientras que Corea buscará sorprender y mantener viva su ilusión mundialista.