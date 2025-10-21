A qué hora y cómo VER EN VIVO Estados Unidos vs China HOY martes 21 de octubre - Mundial sub 17 Fem

Estados Unidos y China se enfrentarán este martes 21 de octubre por la segunda fecha del grupo C del Mundial Femenino sub 17, que se disputa en Marruecos. El duelo promete ser uno de los mejores de la primera fase, pues ambos equipos llegan con la motivación de haber ganado con contundencia en su debut.

El combinado estadounidense superó 3-0 a Ecuador en su estreno, mostrando solidez defensiva y gran eficacia en el frente de ataque. Las norteamericanas buscan sellar su clasificación temprana a la siguiente fase del torneo.

Por su parte, China tuvo un inicio arrollador al golear 5-0 a Noruega. Su potencia ofensiva y el control del juego desde la mitad del campo fueron las claves del equipo asiático, que se perfila como uno de los favoritos del grupo.

El ganador del compromiso asegurará su lugar en los cuartos de final del certamen mundial, mientras que el perdedor deberá esperar la última jornada para definir su suerte.