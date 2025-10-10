A qué hora y cómo VER EN VIVO Estados Unidos vs Ecuador HOY viernes 10 de octubre - Fecha FIFA

Estados Unidos y Ecuador se enfrentarán este viernes 10 de octubre en un amistoso internacional que servirá como preparación para ambos combinados. El duelo se disputará en suelo norteamericano y medirá a dos selecciones que buscan afinar detalles con miras al futuro inmediato.

El conjunto estadounidense llega sin la presión de las Eliminatorias, ya que obtuvo su clasificación automática a la Copa del Mundo 2026 al ser uno de los anfitriones del torneo. Este tipo de partidos le permiten al técnico Mauricio Pochettino evaluar variantes y mantener ritmo competitivo antes de asumir el reto mundialista.

Ecuador, por su parte, atraviesa un momento de dudas pese a sus buenos resultados. El equipo inició las Eliminatorias sudamericanas con tres puntos menos por el caso Byron Castillo, pero logró reponerse hasta alcanzar el segundo lugar con 29 unidades, solo detrás de Argentina.

Sin embargo, la continuidad de Sebastián Beccacece está en duda. Su estilo de juego genera división entre los aficionados, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol evaluaría un posible cambio en el banquillo tras este amistoso.