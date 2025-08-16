A qué hora y cómo VER EN VIVO Estrela Amadora vs. Benfica, liga de Portugal HOY sábado

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Estrela Amadora vs. Benfica

El partido de la segunda fecha en la edición 2025/2026 de la liga de Portugal se llevará a cabo este sábado 16 de agosto a partir de las 2:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, México, países del centro y Suramérica por GolTV Lationoamérica o su servicio en ‘streaming’ de GolTV Play.

En Brasil se podrá disfrutar del compromiso por Disney+ y en Venezuela también se podrá ver por inter. Por otro lado, en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV, GOLTV y GolTV en Español.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:30

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:30

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:30

ET Estados Unidos: 15:30 horas

PT Estados Unidos: 12:30 horas.