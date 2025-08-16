Cargando contenido

Estrela Amadora y Benfica se enfrentan por la Primeira Liga 2025-2026
Escudos de Estrela Amadora y Benfica / Richard Ríos
Sáb, 16/08/2025

A qué hora y cómo VER EN VIVO Estrela Amadora vs. Benfica, liga de Portugal HOY sábado

El equipo del colombiano Richard Ríos aplazó el juego de la primera fecha.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Estrela Amadora vs. Benfica 

El partido de la segunda fecha en la edición 2025/2026 de la liga de Portugal se llevará a cabo este sábado 16 de agosto a partir de las 2:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, México, países del centro y Suramérica por GolTV Lationoamérica o su servicio en ‘streaming’ de GolTV Play

En Brasil se podrá disfrutar del compromiso por Disney+ y en Venezuela también se podrá ver por inter. Por otro lado, en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV, GOLTV y GolTV en Español. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 14:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:30 

ET Estados Unidos: 15:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 12:30 horas. 

