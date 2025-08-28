Cargando contenido

Everton y La Serena se enfrentan por el fútbol chileno
Jue, 28/08/2025 - 16:14

A qué hora y cómo ver EN VIVO Everton vs. La Serena, liga de Chile HOY 28 de agosto

Este partido abre la fecha 22 del certamen local.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Everton vs. La Serena 

El partido de la fecha 22 en la presente edición del fútbol de primera división en Chile se llevará a cabo este jueves 28 de agosto a partir de las 6:00 p.m., duelo que se podrá ver en Chile a través de la señal de max chile, TNT Sports Go Chile y TNT SPORTS Premium. 

Para demás países del continente americano también se podrá ver el compromiso por la página web de Bet365, esto, solo para aquellos que tengan suscripción a esta casa de apuestas. De igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes del partido por las redes sociales de los equipos, especialmente por sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 

ET Estados Unidos: 19:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 16:00 horas. 

