Cargando contenido

Famalicao y Sporting se enfrentan por la Primeira Liga 2025-2026
Luis Javier Suárez / Famalicao vs. Sporting
Foto de X: @Sporting_CPAdep
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 12:32

A qué hora y cómo VER EN VIVO Famalicao vs. Sporting, liga de Portugal HOY 13 septiembre

El equipo de Luis Javier Suárez jugará en condición de visitante.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Famalicao vs. Sporting 

El partido de la fecha 5 en la presente edición de la Primeira Liga de Portugal se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a partir de las 2:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica a través de la señal de GolTV Latinoamérica. 

Lea también: [Video] Luis Díaz anota nuevo gol con Bayern Múnich; volvió fino de la Eliminatoria

De manera internacional se podrá ver el compromiso por las plataformas en ‘streaming’ de GolTV Play, Triller TV+ y también por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA y fuboTV, GolTV y GolTV Español. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 14:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:30 

ET Estados Unidos: 15:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 12:30 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Sporting de Lisboa

Imagen
Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Imagen
Liga de Portugal

Liga de Portugal

Imagen

Primeira Liga

Cargando más contenidos

Fin del contenido