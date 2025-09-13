A qué hora y cómo VER EN VIVO Famalicao vs. Sporting, liga de Portugal HOY 13 septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Famalicao vs. Sporting

El partido de la fecha 5 en la presente edición de la Primeira Liga de Portugal se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a partir de las 2:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica a través de la señal de GolTV Latinoamérica.

De manera internacional se podrá ver el compromiso por las plataformas en ‘streaming’ de GolTV Play, Triller TV+ y también por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA y fuboTV, GolTV y GolTV Español.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:30

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:30

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:30

ET Estados Unidos: 15:30 horas

PT Estados Unidos: 12:30 horas.