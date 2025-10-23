Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 10:42
A qué hora y cómo VER EN VIVO FCSB vs Bologna HOY 23 de octubre Europa League
Se juega una fecha clave en la Europa League.
El duelo entre FCSB y Bologna se disputará hoy en la jornada 3 de la fase de grupos de la Europa League. La cita es en el Arena Națională de Bucarest, Rumanía.
FCSB llega tras ganar su primer partido de grupo pero con una derrota en el segundo, lo que les deja en una posición en la que necesitan sumar para aspirar a avanzar.
Bologna, por su parte, no ha logrado aún una victoria en este grupo: acumula un empate y una derrota.
Desde el punto de vista histórico, ambos equipos nunca se habían enfrentado entre sí en competiciones europeas, por lo que el choque tiene un aliciente adicional como estreno de enfrentamiento directo.
A qué hora y cómo VER EN VIVO FCSB vs Bologna
El compromiso entre el A qué hora y cómo FCSB vs Bologna se podrá ver este jueves 23 de octubre a las 11:45 por Disney+.
