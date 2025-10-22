A qué hora y cómo VER Frankfurt vs Liverpool EN VIVO HOY 22 de octubre - Champions

Eintracht Frankfurt y el Liverpool protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada de la Champions League 2025-26, en un enfrentamiento que promete intensidad, goles y emociones. El compromiso, que se disputará en el Deutsche Bank Park, enfrentará a dos equipos con estilos muy distintos pero con el mismo objetivo sumar y escalar en la tabla.

El conjunto alemán, dirigido por Dino Toppmöller, llega en buena forma tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas. Con una defensa ordenada y un juego directo por las bandas, el Frankfurt buscará aprovechar el impulso de su afición para sorprender a un rival de jerarquía. Figuras como Omar Marmoush, Ansgar Knauff y el experimentado Mario Götze serán claves en el intento por vulnerar la zaga inglesa.

Por su parte, el Liverpool de Arne Slot llega con la moral en alto luego de dos victorias consecutivas en el torneo. Los ‘Reds’ han mostrado una versión renovada bajo el mando del técnico neerlandés, manteniendo su presión alta característica, pero con un enfoque más equilibrado. Mohamed Salah y Cody Gakpo comandan un ataque que ha recuperado la contundencia de temporadas pasadas, mientras que Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai aportan creatividad en el mediocampo.

El choque representa una prueba exigente para ambos: Frankfurt quiere confirmar su crecimiento en el continente, y Liverpool busca ratificar su candidatura al título. Con ambos equipos invictos, el partido promete ritmo, ocasiones y una atmósfera eléctrica en territorio alemán.o.