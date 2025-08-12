A qué hora y cómo VER EN VIVO Grasshopper vs Bayern Múnich HOY 12 de agosto

Bayern Múnich continúa su gira de pretemporada y este martes 12 de agosto afrontará un nuevo amistoso frente al Grasshopper de Suiza, en un duelo que tendrá como gran atractivo la presencia de Luis Díaz, quien jugará por tercera vez con la camiseta del club bávaro.

Será el tercer compromiso del extremo colombiano desde su llegada al equipo alemán, tras debutar ante el Olympique de Lyon y jugar contra Tottenham Hotspur en encuentros que le han servido para adaptarse al esquema y exigencias del técnico Vincent Kompany.

Para Díaz, estos partidos representan la oportunidad de seguir sumando minutos y adaptarse a su nuevo equipo, afinar su entendimiento con figuras como Harry Kane, Jamal Musiala y Leroy Sané, y demostrar por qué el Bayern apostó fuerte por su fichaje en este mercado de verano.

El duelo ante Grasshopper se disputará en territorio suizo y hace parte de la última fase de la pretemporada, antes de que el conjunto muniqués afronte compromisos oficiales como la Supercopa de Alemania y el arranque de la Bundesliga 2025-26.