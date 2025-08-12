Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 07:48
A qué hora y cómo VER EN VIVO Grasshopper vs Bayern Múnich HOY 12 de agosto
Luis Díaz jugará su tercer partido con el cuadro bávaro. Siga las emociones del partido.
Bayern Múnich continúa su gira de pretemporada y este martes 12 de agosto afrontará un nuevo amistoso frente al Grasshopper de Suiza, en un duelo que tendrá como gran atractivo la presencia de Luis Díaz, quien jugará por tercera vez con la camiseta del club bávaro.
Será el tercer compromiso del extremo colombiano desde su llegada al equipo alemán, tras debutar ante el Olympique de Lyon y jugar contra Tottenham Hotspur en encuentros que le han servido para adaptarse al esquema y exigencias del técnico Vincent Kompany.
Puede leer: Quick-Step se sobrepuso a la baja de Remco y 'robó' un ciclista al Visma
Para Díaz, estos partidos representan la oportunidad de seguir sumando minutos y adaptarse a su nuevo equipo, afinar su entendimiento con figuras como Harry Kane, Jamal Musiala y Leroy Sané, y demostrar por qué el Bayern apostó fuerte por su fichaje en este mercado de verano.
El duelo ante Grasshopper se disputará en territorio suizo y hace parte de la última fase de la pretemporada, antes de que el conjunto muniqués afronte compromisos oficiales como la Supercopa de Alemania y el arranque de la Bundesliga 2025-26.
Nuestro @LuisFDiaz19 aprende rápido de @Manuel_Neuer 🧤🐐#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/POTcuwaIk1— FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 11, 2025
Grasshopper vs Bayern Múnich: cómo VER EN VIVO HOY martes 12 de agosto
El partido entre Grasshopper y Bayern Múnich por la pretemporada 2025-26 se disputará este martes 12 de agosto a partir de las 18:00 (hora alemana y española). El duelo se podrá ver en Win Sports, FC Bayern.tv Plus, Blue Sport, Blue Sport D1 y Blue Zoom, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 11:00
España: 18:00
Costa Rica y México: 10:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:00
Estados Unidos: 10:00 (D.C. y Florida) - 11:00 (Chicago) - 9:00 (Los Ángeles)
Fuente
Antena 2