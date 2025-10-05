A qué hora y cómo VER EN VIVO IDV vs Santa Fe HOY domingo 5 de octubre - Libertadores Fem

Independiente del Valle y Santa Fe protagonizan este domingo un atractivo duelo por la segunda fecha del grupo A en la Copa Libertadores Femenina 2025. El compromiso se disputará en territorio argentino a las 20:00 (hora local) y 18:00 en Ecuador y Colombia, con ambos equipos buscando afianzarse en la parte alta de la tabla.

El conjunto ecuatoriano llega a este encuentro tras igualar 1-1 con Corinthians en su debut, mostrando orden defensivo y capacidad de respuesta ante uno de los equipos más fuertes del continente. Ahora, las dirigidas por José Vásquez intentarán sumar su primera victoria en el torneo.

Por su parte, Independiente Santa Fe llega con la confianza en alza luego de golear 7-0 a Always Ready en su estreno. Las Leonas demostraron contundencia ofensiva y solidez colectiva, con la delantera Ysaura Viso como una de las figuras destacadas.

Este partido puede ser decisivo para definir el rumbo del grupo A, pues el vencedor quedará muy cerca de asegurar su clasificación a cuartos de final.