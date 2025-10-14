A qué hora y cómo VER EN VIVO Italia Vs Israel HOY martes 14 de octubre - Eliminatorias

La selección de Italia recibe este martes 14 de octubre en el Bluenergy Stadium de Udine al seleccionado de Israel en partido de la fecha 8 de la Eliminatoria de la UEFA rumbo a la Copa de Mundo de 2026.

El equipo azzurri afrontará el compromiso con la necesidad de sumar una nueva victoria para acercarse a Noruega en la primera posición del grupo I.

Los dirigidos por Gennaro Gattuso están en la segunda casilla con 12 unidades, mientras que los noruegos cuentan con 18 puntos.

Por otro lado, Israel tendrá una de sus últimas cartas para, por lo menos, acercarse al repechaje de la UEFA para el Mundial.