A qué hora y cómo VER EN VIVO Juventus vs Benfica HOY 7 de octubre - Champions Femenina

Vale la pena mencionar que la Juventus viene de ser campeón de la Serie A Women's Cup ante la Roma aunque no han contado con el mejor arranque en el torneo al empatar sin goles ante el Sassuolo, mientras que el Benfica no ha contado un panorama diferente al caer en la SuperTaca y empatar en su arranque liguero, pese a sus recientes triunfos ante Vitória SC y Damaiense.

El encuentro marca un duelo interesante entre dos equipos con estilos ofensivos sólidos y defensas efectivas. La Juventus jugará en casa buscando aprovechar su fortaleza local.

Hora y Canal para ver Juventus vs Benfica

México: 10:45 AM,DAZN

Estados Unidos: 12:45 PM (ET), ESPN Deportes

Colombia: 10:45 AM, TNT Sports