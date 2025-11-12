A qué hora y cómo VER EN VIVO LDU Quito vs Deportivo Cuenca HOY 12 de noviembre

Este martes 12 de noviembre, LDU Quito recibirá en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a Deportivo Cuenca, en un duelo correspondiente a la Copa Ecuador.

El conjunto albo, dirigido por José Alcácer, atraviesa un momento positivo y llega con la motivación de mantenerse en la lucha por ganar la etapa y asegurar su clasificación directa a la gran final por el título. Con figuras como Lisandro Alzugaray, Alexander Alvarado y el goleador Álex Arce, la “U” intentará imponer su jerarquía ante su público y aprovechar el tropiezo reciente de sus rivales directos.

Por su parte, Deportivo Cuenca arriba a Quito con la intención de dar el golpe y cortar la racha irregular que ha tenido como visitante. Los dirigidos por Gabriel Schürrer saben que sumar ante uno de los grandes es vital para alejarse de la zona baja de la tabla acumulada y cerrar la temporada con buenas sensaciones.

A qué hora y cómo VER EN VIVO LDU Quito vs Deportivo Cuenca

El compromiso entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca se vivirá este 12 de noviembre desde las 19:00 horas y se podrá ver por DirecTV Sports.