A qué hora y cómo VER EN VIVO Libertad vs Liga de Quito HOY 12 de septiembre - Liga Ecuabet

Libertad FC y Liga de Quito se enfrentarán esta noche de viernes 12 de septiembre en un duelo clave por la fecha 28 de la Liga Ecuabet, en el que ambos equipos buscan afianzarse en la parte alta de la tabla. El compromiso se disputará en el estadio Reina del Cisne, donde se espera un gran marco de público.

El cuadro local llega motivado tras encadenar buenos resultados y ubicarse en la sexta posición con 42 puntos, apenas tres menos que su rival de turno. Libertad ha mostrado solidez en casa y quiere aprovechar esa fortaleza para dar un golpe de autoridad que le permita soñar con puestos internacionales.

Por su parte, Liga de Quito ocupa la tercera casilla con 45 unidades y buscará un triunfo que le acerque a los líderes del campeonato. Los albos confían en su jerarquía y experiencia para salir victoriosos en Loja.

El compromiso promete ser intenso y disputado, con dos equipos que llegan en buena forma y con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Liga Ecuabet.