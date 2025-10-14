Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 11:12
A qué hora y cómo VER EN VIVO Marruecos vs Congo HOY martes 14 de octubre - Eliminatorias
Siga las emociones del partidos que se disputará en Rabat.
Marruecos afrontará este martes 14 de septiembre un nuevo compromiso en las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial 2026, cuando reciba a Congo en la ciudad de Rabat. El equipo dirigido por Walid Regragui llega clasificado y con la ilusión de cerrar su campaña con una nueva victoria ante su público.
El combinado marroquí ha sido uno de los más regulares del continente, liderando el grupo E con 21 puntos, producto de un rendimiento casi perfecto. Su clasificación anticipada confirma el gran momento que atraviesa una generación que brilló en el Mundial de Qatar 2022 y que ahora busca mantener su nivel competitivo.
En contraste, Congo no ha tenido un buen desempeño en esta eliminatoria. Con apenas un punto y ubicado en la quinta posición del grupo, el equipo ya no tiene posibilidades de llegar al Mundial.
El encuentro en Rabat servirá como cierre de ciclo para ambos equipos, aunque Marruecos espera celebrarlo con una nueva muestra de superioridad.
Marruecos vs Congo: cómo VER EN VIVO HOY martes 14 de octubre
El partido Marruecos vs Congo por las Eliminatorias Africanas se disputará este martes 14 de octubre a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en FIFA + y Bet365. y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Bolivia y Venezuela: 15:00
Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 11:00 (Los Ángeles)
México: 13:00
España: 21:00
Fuente
Antena 2