Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 19:35
A qué hora y cómo VER EN VIVO México vs Ecuador este 14 de octubre
Sigue adelante la fecha FIFA del mes de octubre.
Las selecciones de América siguen viviendo una jornada de amistosos doble rumbo al Mundial 2026 y lo cierto es que uno de los compromisos más llamativos de la jornada reúnen a la selección de México y de Ecuador en los Estados Unidos.
México viene de perder por goleada ante la selección Colombia, por lo que los dirigidos por el Vasco Aguirre buscan un triunfo ante otra selección de la Conmebol para subir la moral de cara al Mundial, pues vale la pena destacar que México es una de las organizadoras de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos y a Canadá.
Por su parte, Ecuador llega con una plantilla joven y ambiciosa que ha dado buenas señales en los últimos meses. Con varias figuras jugando en ligas europeas y un proyecto deportivo que apuesta a largo plazo, el conjunto sudamericano también ve este duelo como un examen serio contra un rival competitivo, que históricamente ha sido difícil para ellos.
Hora y Canal para ver México vs Ecuador Fecha FIFA
México – 20:30 | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX
Ecuador – 21:30 | El Canal del Fútbol (ECDF), Zapping
Estados Unidos – 21:30 ET / 18:30 PT | Univisión, TUDN, ViX
Argentina – 23:30 | ECDF (streaming), Zapping
Chile – 23:30 | Zapping, ECDF (vía web)
España – 04:30 (miércoles 15) | ViX o ECDF vía web
Fuente
ANTENA 2