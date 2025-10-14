A qué hora y cómo VER EN VIVO México vs Ecuador este 14 de octubre

Por su parte, Ecuador llega con una plantilla joven y ambiciosa que ha dado buenas señales en los últimos meses. Con varias figuras jugando en ligas europeas y un proyecto deportivo que apuesta a largo plazo, el conjunto sudamericano también ve este duelo como un examen serio contra un rival competitivo, que históricamente ha sido difícil para ellos.

Hora y Canal para ver México vs Ecuador Fecha FIFA

México – 20:30 | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX

Ecuador – 21:30 | El Canal del Fútbol (ECDF), Zapping

Estados Unidos – 21:30 ET / 18:30 PT | Univisión, TUDN, ViX

Argentina – 23:30 | ECDF (streaming), Zapping

Chile – 23:30 | Zapping, ECDF (vía web)

España – 04:30 (miércoles 15) | ViX o ECDF vía web