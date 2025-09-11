A qué hora y cómo VER EN VIVO Nacional vs Plaza Colonia HOY 11 de septiembre - Copa Uruguay

El estadio Gran Parque Central de Montevideo será el escenario del duelo entre Nacional y Plaza Colonia por los octavos de final de la Copa Uruguay, un compromiso que se disputará a partido único la noche de este miércoles 11 de septiembre.

El ganador asegurará su paso a los cuartos de final en un torneo que va tomando forma con enfrentamientos cada vez más exigentes.

Plaza Colonia llega a este compromiso con la motivación de haber superado en la ronda anterior a Wanderers Durazno. Lo hizo en una serie muy cerrada que terminó definiéndose desde el punto penal, lo que reforzó el carácter competitivo del equipo y le permitió soñar con seguir avanzando.

Nacional, por su parte, afrontará este compromiso con la responsabilidad de ser uno de los grandes favoritos. En la fase anterior derrotó 2-1 a Huracán, mostrando solidez en su juego y buen poder ofensivo.

El conjunto dirigido por Pablo Peirano buscará imponer su jerarquía y hacer valer la localía en el Gran Parque Central, mientras Plaza Colonia intentará dar el golpe y eliminar a uno de los clubes más tradicionales del fútbol uruguayo.