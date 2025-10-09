A qué hora y cómo VER EN VIVO Olimpia vs Sao Paulo HOY jueves 9 de octubre - Libertadores Fem

Se define el grupo C en la Copa Libertadores Femenina 2025, y uno de los duelos más esperados será el que protagonizarán Olimpia de Paraguay y Sao Paulo de Brasil, este jueves en territorio argentino. El compromiso será decisivo para ambos equipos, que llegan con realidades opuestas y la obligación de ganar en el caso de las paraguayas.

El conjunto brasileño suma tres puntos tras vencer a San Lorenzo y caer ante Colo Colo, por lo que solo le sirve la victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Cualquier otro resultado lo dejaría dependiendo del marcador del otro partido del grupo.

Por su parte, Olimpia aún no ha conseguido puntos en el certamen, pero mantiene una ligera esperanza: necesita ganar por tres goles de diferencia y esperar que San Lorenzo pierda frente a Colo Colo para meterse entre los ocho mejores.

El encuentro promete intensidad, con un Sao Paulo que quiere confirmar su favoritismo y un Olimpia que buscará aferrarse a la ilusión hasta el final.