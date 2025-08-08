Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 17:11
A qué hora y cómo ver EN VIVO Orense vs. Universidad Católica, LigaPro de Ecuador HOY
Este partido será el único de la liga ecuatoriana que se juegue este viernes.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Orense vs. Universidad Católica
El partido correspondiente a la fecha 24 de la presente edición de la LigaPro de Ecuador se llevará a cabo este viernes 8 de agosto a partir de las 7:00 p.m., duelo que se podrá disfrutar para todo Ecuador a través del Canal del Fútbol y Zapping.
En Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Fanatiz USA, además, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso a través de las redes sociales de los equipos, especialmente en sus cuentas de X.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 19:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 21:00
ET Estados Unidos: 20:00 horas
PT Estados Unidos: 17:00 horas.
Fuente
Antena 2