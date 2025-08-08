A qué hora y cómo ver EN VIVO Orense vs. Universidad Católica, LigaPro de Ecuador HOY

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Orense vs. Universidad Católica

El partido correspondiente a la fecha 24 de la presente edición de la LigaPro de Ecuador se llevará a cabo este viernes 8 de agosto a partir de las 7:00 p.m., duelo que se podrá disfrutar para todo Ecuador a través del Canal del Fútbol y Zapping.

En Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Fanatiz USA, además, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso a través de las redes sociales de los equipos, especialmente en sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:00

ET Estados Unidos: 20:00 horas

PT Estados Unidos: 17:00 horas.