Orense y Universidad Católica se enfrentan por la LigaPro de Ecuador 2025
Escudos de Orense y Universidad Católica
Pixabay
Fútbol
Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 17:11

A qué hora y cómo ver EN VIVO Orense vs. Universidad Católica, LigaPro de Ecuador HOY

Este partido será el único de la liga ecuatoriana que se juegue este viernes.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Orense vs. Universidad Católica 

El partido correspondiente a la fecha 24 de la presente edición de la LigaPro de Ecuador se llevará a cabo este viernes 8 de agosto a partir de las 7:00 p.m., duelo que se podrá disfrutar para todo Ecuador a través del Canal del Fútbol y Zapping. 

En Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Fanatiz USA, además, se podrán seguir las acciones más importantes del compromiso a través de las redes sociales de los equipos, especialmente en sus cuentas de X. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 19:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:00 

ET Estados Unidos: 20:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 17:00 horas. 

Fuente
Antena 2
