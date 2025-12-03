A qué hora y cómo VER EN VIVO Ourense vs Girona HOY miércoles 3 de diciembre

Ourense CF se prepara para vivir una de las noches más importantes de su historia reciente cuando reciba al Girona FC por la segunda ronda de la Copa del Rey 2025-26, un duelo que enfrenta a dos clubes en realidades muy distintas, pero con la magia del torneo como punto de unión. El conjunto gallego, que atraviesa un curso sólido en la Segunda Federación, busca repetir la fórmula que lo llevó a superar la ronda anterior y demostrar que en su estadio ningún rival puede sentirse cómodo, sin importar la categoría.

Por su parte, el Girona, protagonista habitual en la zona alta de LaLiga y uno de los equipos de mejor desempeño en las últimas campañas, llega a este compromiso con la obligación de imponer su jerarquía. El técnico Míchel ha rotado con inteligencia en ediciones pasadas y todo apunta a que volverá a apostar por una mezcla de jugadores titulares y suplentes, sin perder de vista que la Copa es un objetivo real para el club catalán. Pese a la diferencia de planteles, el escenario exige máxima concentración: la eliminación de varios equipos de Primera en rondas tempranas es un recordatorio de que nadie tiene margen para la relajación.

El ambiente en O Couto será un factor determinante. La afición ourensana, que vive con entusiasmo el regreso del equipo a planos mediáticos, promete un recibimiento ensordecedor para empujar a los suyos. El orden defensivo, la intensidad en el mediocampo y la eficacia en transiciones rápidas serán claves para que el elenco local sueñe con un nuevo batacazo.

En contraste, el Girona buscará controlar el ritmo desde la posesión, activar sus bandas y aprovechar la calidad individual de sus atacantes para encaminar la clasificación. La Copa suele premiar a quienes interpretan el momento, y este Ourense–Girona se presenta como un choque vibrante donde la ilusión y la exigencia se encuentran en 90 minutos decisivos.