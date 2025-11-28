Cargando contenido

Paraguay y Uruguay se enfrentan por la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol - 2025
Futbolistas de la Selección de Paraguay y de Uruguay
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 16:22

A qué hora y cómo VER EN VIVO Paraguay vs. Uruguay, Liga de Naciones femenina HOY viernes

Se juega el torneo clasificatorio para el Mundial femenino de la FIFA 2027.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Paraguay vs. Uruguay 

El partido correspondiente a la fecha 3 en la presente edición de la Liga de Naciones de la Conmebol, se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la App del Canal RCN y por la cuenta oficial de YouTube de Deportes RCN.

En Latinoamérica se podrá ver el partido por DirecTV Sports, en Paraguay y Bolivia se podrá disfrutar del compromiso por la cuenta oficial de YouTube de la Conmebol, en Chile por Chilevision y en Venezuela por Televen; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, ViX o Fox Sports. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 horas 

ET Estados Unidos: 18:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 15:00 horas. 

Fuente
Antena 2
