A qué hora y cómo VER EN VIVO Porto vs Vitória Guimarães HOY 11 de agosto

El FC Porto inicia este lunes 11 de agosto su camino en la Primeira Liga de Portugal 2025-26, recibiendo al Vitória Guimarães en el estadio do Dragão, en compromiso correspondiente a la primera jornada del campeonato. Los Dragones buscarán comenzar con pie derecho para confirmar su favoritismo en la lucha por el título.

El equipo dirigido por Francesco Farioli llega a este estreno oficial tras una pretemporada positiva, en la que afianzó su plantilla y dejó buenas sensaciones en ataque. Además, le dio continuidad a algunas figuras con las que espera marcar diferencias frente a un rival que suele plantear partidos intensos.

Por su parte, el Vitória Guimarães intentará dar la sorpresa en su visita a Oporto. El conjunto blanquinegro llega motivado después de una campaña anterior en la tuvo un buen desempeño, y espera aprovechar cualquier descuido local para arrancar con un resultado histórico.

El duelo será también una prueba para medir el estado físico y futbolístico de ambos planteles en el arranque del torneo. El Dragão promete un ambiente vibrante, con la hinchada local impulsando al Porto en busca de los primeros tres puntos de la temporada.