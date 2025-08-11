Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 09:04
A qué hora y cómo VER EN VIVO Porto vs Vitória Guimarães HOY 11 de agosto
Siga las emociones del partido por la primera fecha de la Primeira Liga en el Do Dragao.
El FC Porto inicia este lunes 11 de agosto su camino en la Primeira Liga de Portugal 2025-26, recibiendo al Vitória Guimarães en el estadio do Dragão, en compromiso correspondiente a la primera jornada del campeonato. Los Dragones buscarán comenzar con pie derecho para confirmar su favoritismo en la lucha por el título.
El equipo dirigido por Francesco Farioli llega a este estreno oficial tras una pretemporada positiva, en la que afianzó su plantilla y dejó buenas sensaciones en ataque. Además, le dio continuidad a algunas figuras con las que espera marcar diferencias frente a un rival que suele plantear partidos intensos.
Puede leer: Golpe en el World Tour: Movistar Team 'renuncia' a la Vuelta a España
Por su parte, el Vitória Guimarães intentará dar la sorpresa en su visita a Oporto. El conjunto blanquinegro llega motivado después de una campaña anterior en la tuvo un buen desempeño, y espera aprovechar cualquier descuido local para arrancar con un resultado histórico.
El duelo será también una prueba para medir el estado físico y futbolístico de ambos planteles en el arranque del torneo. El Dragão promete un ambiente vibrante, con la hinchada local impulsando al Porto en busca de los primeros tres puntos de la temporada.
Dia 2⃣ 💙— FC Porto (@FCPorto) August 11, 2025
📺 @sporttvportugal #FCPVSC pic.twitter.com/6pTzRF8jaB
Porto vs Vitória Guimarães: cómo VER EN VIVO HOY lunes 11 de agosto
El partido entre Porto y Vitória Guimarães por la fecha 1 de la Primeira Liga 2025-26 se disputará este lunes 11 de agosto a partir de las 20:45 (hora portuguesa). El duelo se podrá ver en GolTV, Sport TV Multiscreen y Sport TV1, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Portugal: 20:45
España: 21:45
México: 13:45
Perú, Ecuador y Colombia: 14:45
Chile, Bolivia y Venezuela: 15:45
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:45
Estados Unidos: 13:45 (D.C. y Florida) - 14:45 (Chicago) - 12:45 (Los Ángeles)
Fuente
Antena 2