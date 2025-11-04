A qué hora y cómo VER EN VIVO PSG vs Bayern Múnich HOY 4 de noviembre

El PSG, vigente campeón europeo, se mantiene como uno de los equipos más sólidos del continente, con un ataque explosivo y la obligación de imponerse en casa. Luis Enrique ha logrado consolidar un bloque que combina talento individual con una estructura táctica cada vez más madura.

El Bayern, por su parte, atraviesa una racha impresionante en sus competiciones domésticas e internacionales. Los bávaros llegan con confianza y con su ADN competitivo intacto: alta presión, velocidad por bandas y jerarquía ofensiva. Sin embargo, las lesiones y la irregularidad defensiva podrían ser un factor a tener en cuenta ante un rival tan letal.

A qué hora y cómo VER EN VIVO PSG vs Bayern Múnich

El compromiso entre el PSG y el Bayern Múnich por la Champions League se vivirá este martes 4 de noviembre desde las 3:00 de la tarde yse podrá ver por Disney+.