Cargando contenido

PSG tiene a un jugador colombiano en sus filas
PSG tiene a un jugador colombiano en sus filas
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 13:50

A qué hora y cómo VER EN VIVO PSG vs Tottenham este 26 de noviembre - Champions

Sigue adelante la Fase Liga de la Champions.

El Parc des Princes será el epicentro de uno de los duelos más atractivos de la jornada: Paris Saint-Germain recibe este 26 de noviembre a Tottenham Hotspur, en un partido que puede marcar el rumbo definitivo del grupo en la fase de Champions League.

Lea también: "Es una vergüenza": Rodallega tras la derrota de Santa Fe con Tolima

Para el PSG, el compromiso llega en un momento clave. El equipo parisino, que ha exhibido regularidad como local durante la temporada, sabe que una victoria lo dejaría con un pie en los octavos de final y le permitiría recuperar confianza luego de algunos tropiezos recientes.

Otras Noticias

Tottenham, en cambio, llega con un reto mayor. Los “Spurs” han mostrado una campaña europea sólida, pero su rendimiento en la liga inglesa ha sido irregular, lo que convierte este partido en una oportunidad para enviar un mensaje claro: están preparados para competir contra cualquiera.

Le puede interesar: Néiser pisó fuerte en Brasil: llegó tirando una indirecta a Millonarios

A qué hora y cómo VER EN VIVO PSG vs Tottenham

El compromiso de la Champions League entre el PSG  y el Tottenham se podrá ver este 26 de noviembre desde las 3:00 de la tarde por ESPN y Disney+.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Champions League

Champions League

Imagen
Tottenham

Tottenham

Imagen
PSG

PSG

Imagen

Transmisión en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido