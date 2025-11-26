A qué hora y cómo VER EN VIVO PSG vs Tottenham este 26 de noviembre - Champions

El Parc des Princes será el epicentro de uno de los duelos más atractivos de la jornada: Paris Saint-Germain recibe este 26 de noviembre a Tottenham Hotspur, en un partido que puede marcar el rumbo definitivo del grupo en la fase de Champions League.

Lea también: "Es una vergüenza": Rodallega tras la derrota de Santa Fe con Tolima

Para el PSG, el compromiso llega en un momento clave. El equipo parisino, que ha exhibido regularidad como local durante la temporada, sabe que una victoria lo dejaría con un pie en los octavos de final y le permitiría recuperar confianza luego de algunos tropiezos recientes.