Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 13:50
A qué hora y cómo VER EN VIVO PSG vs Tottenham este 26 de noviembre - Champions
Sigue adelante la Fase Liga de la Champions.
El Parc des Princes será el epicentro de uno de los duelos más atractivos de la jornada: Paris Saint-Germain recibe este 26 de noviembre a Tottenham Hotspur, en un partido que puede marcar el rumbo definitivo del grupo en la fase de Champions League.
Lea también: "Es una vergüenza": Rodallega tras la derrota de Santa Fe con Tolima
Para el PSG, el compromiso llega en un momento clave. El equipo parisino, que ha exhibido regularidad como local durante la temporada, sabe que una victoria lo dejaría con un pie en los octavos de final y le permitiría recuperar confianza luego de algunos tropiezos recientes.
Otras Noticias
Tottenham, en cambio, llega con un reto mayor. Los “Spurs” han mostrado una campaña europea sólida, pero su rendimiento en la liga inglesa ha sido irregular, lo que convierte este partido en una oportunidad para enviar un mensaje claro: están preparados para competir contra cualquiera.
Le puede interesar: Néiser pisó fuerte en Brasil: llegó tirando una indirecta a Millonarios
A qué hora y cómo VER EN VIVO PSG vs Tottenham
El compromiso de la Champions League entre el PSG y el Tottenham se podrá ver este 26 de noviembre desde las 3:00 de la tarde por ESPN y Disney+.
Fuente
Antena 2