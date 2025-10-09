Actualizado:
A qué hora y cómo VER EN VIVO San Lorenzo vs Colo Colo HOY jueves 9 de octubre - Libertadores Fem
Se juega uno de los partidos más llamativos de la zona C del torneo continental.
El grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2025 llega a su última jornada con un duelo clave entre San Lorenzo de Argentina y Colo Colo de Chile, que se enfrentarán este jueves en busca de un lugar en los cuartos de final. Ambos equipos dependen de sí mismos, pero con escenarios distintos.
Colo Colo, líder del grupo con seis puntos, necesita apenas un empate para asegurar el primer lugar y avanzar a la siguiente ronda. Las chilenas han mostrado solidez en sus dos presentaciones previas y quieren cerrar la fase de grupos sin sobresaltos.
En cambio, San Lorenzo, que acumula tres puntos, está obligado a ganar para garantizar su clasificación. Sin embargo, un empate podría bastarle si Olimpia derrota a Sao Paulo en el otro partido del grupo, que se disputará en simultáneo.
Con dos equipos históricos frente a frente y mucho en juego, el encuentro promete ser una verdadera final anticipada en esta fase de la Libertadores Femenina.
San Lorenzo vs Colo Colo: cómo VER EN VIVO HOY jueves 9 de octubre
El partido San Lorenzo vs Colo Colo por la tercera fecha de la Copa Libertadores Femenina se disputará este jueves 9 de octubre a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Pluto TV y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 18:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Bolivia y Venezuela: 19:00
Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)
México: 17:00
España: 01:00
