Cargando contenido

Santa Fe vs Corinthians EN VIVO
Santa Fe vs Corinthians EN VIVO
Pixabay y Pes Logos
Fútbol
Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 13:39

A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Corinthians HOY miércoles 8 de octubre - Libertadores Fem

Siga las emociones del juego por la tercera fecha del torneo continental femenino.

Independiente Santa Fe buscará este miércoles 8 de octubre sellar su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina cuando enfrente a Corinthians, en duelo correspondiente a la tercera fecha del grupo A. El compromiso se jugará en Argentina a las 8:00 de la noche, hora local (6:00 p.m. de Colombia).

Puede leer: Remco no 'arrugó' ante Pogacar y lo amenazó: "Tendrá problemas"

El conjunto cardenal llega con tres puntos, luego de golear 7-0 a Always Ready en su debut y caer 2-1 ante Independiente del Valle en la segunda jornada. Por ello, las dirigidas por Omar Ramírez están obligadas a ganar si quieren mantenerse con vida en el certamen continental.

Corinthians, por su parte, suma cuatro unidades tras vencer a Always Ready y empatar con Independiente del Valle, lo que le da una leve ventaja en la tabla y la posibilidad de avanzar incluso con un empate.

Santa Fe apelará a su fortaleza ofensiva y al liderazgo de sus figuras para superar a un Corinthians que parte como favorito, pero que sabe que no puede confiarse ante el equipo colombiano.

Santa Fe vs Corinthians: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 8 de octubre

El partido Santa Fe vs Corinthians por la tercera fecha de la Copa Libertadores Femenina se disputará este miércoles 8 de octubre a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Pluto TV y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 17:00

España: 01:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Futbol

Independiente Santa Fe Femenino

Imagen

Corinthians Femenino

Imagen

Fútbol femenino

Imagen
Copa Libertadores Femenina

Copa Libertadores Femenina

Imagen
Conmebol

Conmebol

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido