A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Corinthians HOY miércoles 8 de octubre - Libertadores Fem

Independiente Santa Fe buscará este miércoles 8 de octubre sellar su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina cuando enfrente a Corinthians, en duelo correspondiente a la tercera fecha del grupo A. El compromiso se jugará en Argentina a las 8:00 de la noche, hora local (6:00 p.m. de Colombia).

El conjunto cardenal llega con tres puntos, luego de golear 7-0 a Always Ready en su debut y caer 2-1 ante Independiente del Valle en la segunda jornada. Por ello, las dirigidas por Omar Ramírez están obligadas a ganar si quieren mantenerse con vida en el certamen continental.

Corinthians, por su parte, suma cuatro unidades tras vencer a Always Ready y empatar con Independiente del Valle, lo que le da una leve ventaja en la tabla y la posibilidad de avanzar incluso con un empate.

Santa Fe apelará a su fortaleza ofensiva y al liderazgo de sus figuras para superar a un Corinthians que parte como favorito, pero que sabe que no puede confiarse ante el equipo colombiano.