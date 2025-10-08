Actualizado:
A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Corinthians HOY miércoles 8 de octubre - Libertadores Fem
Siga las emociones del juego por la tercera fecha del torneo continental femenino.
Independiente Santa Fe buscará este miércoles 8 de octubre sellar su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina cuando enfrente a Corinthians, en duelo correspondiente a la tercera fecha del grupo A. El compromiso se jugará en Argentina a las 8:00 de la noche, hora local (6:00 p.m. de Colombia).
El conjunto cardenal llega con tres puntos, luego de golear 7-0 a Always Ready en su debut y caer 2-1 ante Independiente del Valle en la segunda jornada. Por ello, las dirigidas por Omar Ramírez están obligadas a ganar si quieren mantenerse con vida en el certamen continental.
Corinthians, por su parte, suma cuatro unidades tras vencer a Always Ready y empatar con Independiente del Valle, lo que le da una leve ventaja en la tabla y la posibilidad de avanzar incluso con un empate.
Santa Fe apelará a su fortaleza ofensiva y al liderazgo de sus figuras para superar a un Corinthians que parte como favorito, pero que sabe que no puede confiarse ante el equipo colombiano.
Santa Fe vs Corinthians: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 8 de octubre
El partido Santa Fe vs Corinthians por la tercera fecha de la Copa Libertadores Femenina se disputará este miércoles 8 de octubre a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Pluto TV y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 18:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Bolivia y Venezuela: 19:00
Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)
México: 17:00
España: 01:00
