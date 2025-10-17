A qué hora y cómo VER EN VIVO Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense HOY viernes 17 de octubre

Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense juegan este viernes 17 de octubre por la jornada 17 de la Primera División del fútbol paraguayo , en un partido que promete emociones y buen ritmo de juego. El encuentro se disputará en el estadio Ueno Luis Salinas, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final del campeonato.

El conjunto local llega ubicado en la décima posición con 18 puntos, y aunque ha mostrado altibajos en su rendimiento, confía en hacerse fuerte en casa para mejorar su ubicación en la tabla. Un triunfo sería vital para recuperar confianza y acercarse a los puestos de mitad de tabla.

Por su parte, Sportivo Trinidense atraviesa un mejor momento en el torneo. Marcha cuarto con 26 unidades y buscará mantenerse entre los primeros lugares del campeonato, aprovechando su buena racha reciente y la solidez mostrada en varios compromisos.

El choque se presenta equilibrado, con ambos equipos necesitados de los tres puntos para seguir cumpliendo sus objetivos en la competencia.