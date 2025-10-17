Actualizado:
A qué hora y cómo VER EN VIVO Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense HOY viernes 17 de octubre
Siga las emociones del partido válido por la fecha 17 de la Liga Paraguaya.
Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense juegan este viernes 17 de octubre por la jornada 17 de la Primera División del fútbol paraguayo , en un partido que promete emociones y buen ritmo de juego. El encuentro se disputará en el estadio Ueno Luis Salinas, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final del campeonato.
El conjunto local llega ubicado en la décima posición con 18 puntos, y aunque ha mostrado altibajos en su rendimiento, confía en hacerse fuerte en casa para mejorar su ubicación en la tabla. Un triunfo sería vital para recuperar confianza y acercarse a los puestos de mitad de tabla.
Por su parte, Sportivo Trinidense atraviesa un mejor momento en el torneo. Marcha cuarto con 26 unidades y buscará mantenerse entre los primeros lugares del campeonato, aprovechando su buena racha reciente y la solidez mostrada en varios compromisos.
El choque se presenta equilibrado, con ambos equipos necesitados de los tres puntos para seguir cumpliendo sus objetivos en la competencia.
Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense: cómo VER EN VIVO HOY viernes 17 de octubre
El partido Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense por la fecha 17 de la primera división de Paraguay se disputará este viernes 17 de octubre a partir de las 17:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Tigo Sports, Directv Sports, Fanatiz y Bet365, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 15:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:30
Bolivia y Venezuela: 16:30
Estados Unidos: 14:30 (D.C. y Florida) - 15:30 (Chicago) - 12:30 (Los Ángeles)
México: 14:30
España: 22:30
Fuente
Antena 2