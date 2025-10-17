A qué hora y cómo VER EN VIVO The Strongest vs Independiente Petrolero HOY 17 de octubre

El partido entre The Strongest y Independiente Petrolero se juega hoy viernes 17 de octubre de 2025 a las 20:00 hora local de Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Se trata de un encuentro de la Primera División de Bolivia.

Lea también: Alberto Gamero elogió a la sub 20 y pide a una de las estrellas para la mayores