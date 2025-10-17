Cargando contenido

The Strongest
The Strongest
@ClubStrongest
Fútbol
Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 18:41

A qué hora y cómo VER EN VIVO The Strongest vs Independiente Petrolero HOY 17 de octubre

Se juega un compromiso clave en Bolivia.

El partido entre The Strongest y Independiente Petrolero se juega hoy viernes 17 de octubre de 2025 a las 20:00 hora local de Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Se trata de un encuentro de la Primera División de Bolivia.

Lea también: Alberto Gamero elogió a la sub 20 y pide a una de las estrellas para la mayores

Otras Noticias

El enfrentamiento de hoy es clave para ambos equipos: The Strongest busca reafirmar su protagonismo y mantener aspiraciones en el torneo, mientras Independiente Petrolero quiere dar la sorpresa y escalar posiciones en la tabla.

Hora y Canal para ver EN VIVO The Strongest vs Independiente Petrolero

Bolivia    20:00    Tigo Sports (app y señal por cable)

Argentina    21:00    DirecTV, canal Fútbol de Bolivia

Brasil    21:00    DirecTV, canal Fútbol de Bolivia

Chile    21:00    DirecTV, canal Fútbol de Bolivia

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
The Strongest

The Strongest

Imagen

Fútbol de Bolivia

Imagen

Transmisión en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido