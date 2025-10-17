Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 18:41
A qué hora y cómo VER EN VIVO The Strongest vs Independiente Petrolero HOY 17 de octubre
Se juega un compromiso clave en Bolivia.
El partido entre The Strongest y Independiente Petrolero se juega hoy viernes 17 de octubre de 2025 a las 20:00 hora local de Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Se trata de un encuentro de la Primera División de Bolivia.
Lea también: Alberto Gamero elogió a la sub 20 y pide a una de las estrellas para la mayores
Otras Noticias
El enfrentamiento de hoy es clave para ambos equipos: The Strongest busca reafirmar su protagonismo y mantener aspiraciones en el torneo, mientras Independiente Petrolero quiere dar la sorpresa y escalar posiciones en la tabla.
Hora y Canal para ver EN VIVO The Strongest vs Independiente Petrolero
Bolivia 20:00 Tigo Sports (app y señal por cable)
Argentina 21:00 DirecTV, canal Fútbol de Bolivia
Brasil 21:00 DirecTV, canal Fútbol de Bolivia
Chile 21:00 DirecTV, canal Fútbol de Bolivia
Fuente
Antena 2