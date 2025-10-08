Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 10:39
A qué hora y cómo VER EN VIVO Twente vs Chelsea HOY 8 de octubre - Champions Femenina
Inicia la Fase Liga de la Champions.
Sigue adelante la fase Liga de la UEFA Champions League Femenina y lo cierto es que la el duelo entre Twente y Chelsea es uno de los más llamativos de la jornada.
El duelo marca el arranque de la fase de liga, donde ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en un grupo que promete máxima competencia.
Las dirigidas por Emma Hayes —quien afronta su última temporada al frente del conjunto londinense— llegan con el objetivo de volver a pelear por el título europeo, mientras que Twente, vigente campeón de la Vrouwen Eredivisie, quiere dar la sorpresa
Hora y Canal para ver Juventus vs Benfica
México: 11:45 AM,DAZN
Estados Unidos: 13:45 PM (ET), ESPN Deportes
Colombia: 11:45 AM, TNT Sports
