Jugadoras Chelsea
Chelsea F
@ChelseaFCW
Fútbol
Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 10:39

A qué hora y cómo VER EN VIVO Twente vs Chelsea HOY 8 de octubre - Champions Femenina

Inicia la Fase Liga de la Champions.

Sigue adelante la fase Liga de la UEFA Champions League Femenina y lo cierto es que la el duelo entre Twente y Chelsea es uno de los más llamativos de la jornada.

El duelo marca el arranque de la fase de liga, donde ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en un grupo que promete máxima competencia.

Las dirigidas por Emma Hayes —quien afronta su última temporada al frente del conjunto londinense— llegan con el objetivo de volver a pelear por el título europeo, mientras que Twente, vigente campeón de la Vrouwen Eredivisie, quiere dar la sorpresa

Hora y Canal para ver Juventus vs Benfica

México: 11:45 AM,DAZN

Estados Unidos:    13:45 PM (ET), ESPN Deportes

Colombia: 11:45 AM, TNT Sports

