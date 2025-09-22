Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 14:51
A qué hora y cómo ver EN VIVO UCV vs Metropolitanos HOY 22 de septiembre - Fútbol venezolano
Siga las emociones del partido por la undécima fecha del torneo local.
El estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela será el escenario este lunes 22 de septiembre, a las 7:00 p. m., del duelo entre Universidad Central y Metropolitanos por la fecha 11 de la primera división del fútbol venezolano. Un choque clave para ambos equipos, que buscan mejorar su posición en la tabla y acercarse a los puestos de privilegio.
Universidad Central llega a este compromiso en la décima casilla con once puntos, pero con la motivación de que un triunfo lo impulsaría hasta la octava posición. El equipo capitalino intentará aprovechar su localía y la presión sobre el rival para acercarse a la zona media-alta del campeonato.
Puede leer: Juan Carlos Osorio volvió y firmó con nuevo 'equipo'
Metropolitanos, en cambio, afronta el partido en el puesto 12 con ocho unidades, pero con la posibilidad de escalar dos posiciones si logra sumar de a tres. El conjunto visitante sabe que un buen resultado le permitiría tomar aire en la tabla y recuperar confianza tras un arranque irregular.
Con ambos equipos necesitados de puntos, se espera un duelo parejo e intenso en Caracas. La Universidad Central buscará consolidar su ascenso en la clasificación, mientras que Metropolitanos intentará dar la sorpresa como visitante en un encuentro capitalino que promete emociones.
¡Hoy juega el VIOLETA! 🤩— Metropolitanos Fútbol Club (@Metropolitanos_) September 22, 2025
🆚 @UCVFCOFICIAL
🏆 J11 Torneo Clausura @LigaFUTVE
🕣 7:00pm
🏟️ Estadio Olímpico de la UCV
📺 Canal de Youtube @LigaFUTVE
¡Vamos! 💪🏽#SiempreVioleta 🟣 pic.twitter.com/8n8Q9jqQSK
UCV vs Metropolitanos: cómo VER EN VIVO HOY domingo 21 de septiembre
El partido UCV vs Metropolitanos por la fecha 11 de la primera división de Venezuela, se disputará este lunes 22 de septiembre a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en el Canal de Youtube de la Liga FUTVE, y sus emociones se podrán seguir en las redes sociales de los dos equipos.
Horarios del partido:
Venezuela, Chile y Bolivia: 19:00
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)
México: 17:00
España: 01:00
Fuente
Antena 2