A qué hora y cómo ver EN VIVO UCV vs Metropolitanos HOY 22 de septiembre - Fútbol venezolano

El estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela será el escenario este lunes 22 de septiembre, a las 7:00 p. m., del duelo entre Universidad Central y Metropolitanos por la fecha 11 de la primera división del fútbol venezolano. Un choque clave para ambos equipos, que buscan mejorar su posición en la tabla y acercarse a los puestos de privilegio.

Universidad Central llega a este compromiso en la décima casilla con once puntos, pero con la motivación de que un triunfo lo impulsaría hasta la octava posición. El equipo capitalino intentará aprovechar su localía y la presión sobre el rival para acercarse a la zona media-alta del campeonato.

Metropolitanos, en cambio, afronta el partido en el puesto 12 con ocho unidades, pero con la posibilidad de escalar dos posiciones si logra sumar de a tres. El conjunto visitante sabe que un buen resultado le permitiría tomar aire en la tabla y recuperar confianza tras un arranque irregular.

Con ambos equipos necesitados de puntos, se espera un duelo parejo e intenso en Caracas. La Universidad Central buscará consolidar su ascenso en la clasificación, mientras que Metropolitanos intentará dar la sorpresa como visitante en un encuentro capitalino que promete emociones.