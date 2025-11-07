A qué hora y cómo VER EN VIVO Unión La Calera vs Deportes Iquique HOY viernes 7 de noviembre

Unión La Calera y Deportes Iquique se enfrentarán este viernes 7 de noviembre en el marco de la fecha 27 de la Primera División de Chile, en un duelo con realidades muy distintas. El compromiso será clave para ambos equipos, aunque con objetivos opuestos en la tabla de posiciones.

El conjunto local, Unión La Calera, ocupa la undécima posición con 29 puntos y busca cerrar la temporada con una racha positiva que le permita escalar lugares y mejorar su promedio general. Los ‘Cementeros’ vienen alternando buenas y malas actuaciones, pero se mantienen lejos de los puestos de descenso.

Deportes Iquique, en cambio, atraviesa un momento crítico. El equipo nortino es último con apenas 15 unidades y necesita sumar urgentemente para intentar escapar del fondo de la tabla en las últimas fechas del campeonato.

Ambos conjuntos llegan con la obligación de ganar: La Calera para mejorar su campaña, e Iquique para mantener viva la esperanza de permanencia.