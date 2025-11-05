Cargando contenido

Universidad de Chile vs Everton
A qué hora y cómo VER EN VIVO Universidad de Chile vs Everton HOY miércoles 5 de noviembre

Siga las emociones del partido que se juega en el estadio Nacional de Santiago.

Universidad de Chile y Everton se enfrentarán este miércoles 5 de noviembre en un compromiso pendiente de la jornada 21 del campeonato chileno. El partido se disputará en el estadio Nacional de Santiago y servirá para ponerse al día con el calendario antes del cierre de la temporada, que ya se encuentra en la fecha 27.

La U de Chile llega con 42 puntos y la posibilidad de escalar al cuarto lugar de la tabla, un objetivo importante en su lucha por asegurar un cupo a torneos internacionales. El equipo ha mostrado regularidad en las últimas jornadas y buscará aprovechar su localía para seguir en la pelea por la parte alta del campeonato.

Everton, por su parte, atraviesa una campaña irregular y suma apenas 23 unidades. Sin embargo, un triunfo en Santiago le permitiría ascender hasta la decimotercera posición y tomar aire en la tabla de posiciones.

El duelo promete ser intenso, pues ambos conjuntos tienen objetivos distintos, pero igualmente relevantes. Mientras la Universidad de Chile apunta a consolidarse entre los primeros lugares, Everton intentará cortar su mala racha y evitar complicaciones en el tramo final del torneo.

Universidad de Chile vs Everton: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 5 de noviembre

El partido Universidad de Chile vs Everton por la fecha 21 de la primera división chilena se disputará este miércoles 5 de noviembre a partir de las 17:30 (hora local). El duelo se podrá ver en max Chile y TNT Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:30

Bolivia y Venezuela: 16:30

Estados Unidos: 13:30 (D.C. y Florida) - 15:30 (Chicago) - 12:30 (Los Ángeles)

México: 14:30

España: 22:30

