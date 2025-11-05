A qué hora y cómo VER EN VIVO Universidad de Chile vs Everton HOY miércoles 5 de noviembre

Universidad de Chile y Everton se enfrentarán este miércoles 5 de noviembre en un compromiso pendiente de la jornada 21 del campeonato chileno. El partido se disputará en el estadio Nacional de Santiago y servirá para ponerse al día con el calendario antes del cierre de la temporada, que ya se encuentra en la fecha 27.

La U de Chile llega con 42 puntos y la posibilidad de escalar al cuarto lugar de la tabla, un objetivo importante en su lucha por asegurar un cupo a torneos internacionales. El equipo ha mostrado regularidad en las últimas jornadas y buscará aprovechar su localía para seguir en la pelea por la parte alta del campeonato.

Everton, por su parte, atraviesa una campaña irregular y suma apenas 23 unidades. Sin embargo, un triunfo en Santiago le permitiría ascender hasta la decimotercera posición y tomar aire en la tabla de posiciones.

El duelo promete ser intenso, pues ambos conjuntos tienen objetivos distintos, pero igualmente relevantes. Mientras la Universidad de Chile apunta a consolidarse entre los primeros lugares, Everton intentará cortar su mala racha y evitar complicaciones en el tramo final del torneo.