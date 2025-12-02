A qué hora y cómo VER EN VIVO Uruguay vs Ecuador HOY martes 2 de diciembre - Liga de Naciones

Uruguay y Ecuador se enfrentarán este martes 2 de diciembre en Montevideo por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, en un juego crucial para las aspiraciones de ambos en el camino hacia el Mundial 2027.

La selección uruguaya, que ya cumplió su jornada de descanso, suma apenas un punto y se ubica en la octava posición. Con la obligación de sumar de a tres, las charrúas buscarán aprovechar su localía para recortar diferencias y no quedar relegadas en la lucha por avanzar.

Ecuador, por su parte, llega cuarta con cuatro unidades y sin haber tenido aún su descanso. El equipo tricolor ha mostrado regularidad en sus primeras presentaciones y quiere mantenerse dentro del grupo de selecciones que pelean por los puestos altos de la clasificación.

El formato del torneo le agrega tensión al encuentro: al término de las nueve fechas, las dos primeras selecciones accederán directamente al Mundial 2027, mientras que la tercera y la cuarta deberán disputar repechaje. Por eso, el duelo en Montevideo promete ser determinante para ambas escuadras en sus aspiraciones mundialistas.