A qué hora y cómo VER EN VIVO WSG Tirol vs Real Madrid HOY 12 de agosto

Real Madrid continúa su pretemporada y este miércoles afrontará un nuevo amistoso ante WSG Tirol de Austria, en un partido que servirá para seguir ajustando la idea de juego de Xabi Alonso en su primera campaña al frente del banquillo merengue.

El conjunto blanco llega a este compromiso tras dejar buenas sensaciones en sus más recientes presentaciones, buscando mantener el ritmo competitivo de cara al inicio de la temporada oficial, donde su primer gran objetivo será debutar con victoria en LaLiga ante Osasuna el próximo 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.

En la convocatoria de Alonso, el club español seguirá sin contar con figuras como Jude Bellingham, Endrick y Ferland Mendy, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones. Sin embargo, se espera que jugadores como Vinícius Júnior, Rodrygo y Eduardo Camavinga sumen minutos y lideren el ataque.

Para el WSG Tirol, este amistoso representa una oportunidad única de medir fuerzas ante uno de los clubes más grandes del mundo, mientras ultima detalles para su participación en la Bundesliga austriaca. El partido se disputará en el Tivoli Stadion Tirol.