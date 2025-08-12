Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 09:18
A qué hora y cómo VER EN VIVO WSG Tirol vs Real Madrid HOY 12 de agosto
Siga las emociones del partido que se disputará en Innsbruck entre el club austriaco y el Merengue.
Real Madrid continúa su pretemporada y este miércoles afrontará un nuevo amistoso ante WSG Tirol de Austria, en un partido que servirá para seguir ajustando la idea de juego de Xabi Alonso en su primera campaña al frente del banquillo merengue.
El conjunto blanco llega a este compromiso tras dejar buenas sensaciones en sus más recientes presentaciones, buscando mantener el ritmo competitivo de cara al inicio de la temporada oficial, donde su primer gran objetivo será debutar con victoria en LaLiga ante Osasuna el próximo 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.
En la convocatoria de Alonso, el club español seguirá sin contar con figuras como Jude Bellingham, Endrick y Ferland Mendy, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones. Sin embargo, se espera que jugadores como Vinícius Júnior, Rodrygo y Eduardo Camavinga sumen minutos y lideren el ataque.
Para el WSG Tirol, este amistoso representa una oportunidad única de medir fuerzas ante uno de los clubes más grandes del mundo, mientras ultima detalles para su participación en la Bundesliga austriaca. El partido se disputará en el Tivoli Stadion Tirol.
✨ ¡ESTAMOS DE VUELTA! ✨— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2025
👉 @HP pic.twitter.com/hDAa3tcqwy
WSG Tirol vs Real Madrid: cómo VER EN VIVO HOY martes 12 de agosto
El partido entre WSG Tirol y Real Madrid por la pretemporada 2025-26 se disputará este mates 12 de agosto a partir de las 19:00 (hora española). El duelo se podrá ver en RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TVE La 1, RM Play y Realmadrid TV, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
España: 19:00
Costa Rica y México: 11:00
Colombia, Perú y Ecuador: 12:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:00
Estados Unidos: 11:00 (D.C. y Florida) - 12:00 (Chicago) - 10:00 (Los Ángeles)
