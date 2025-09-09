Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 10:48
A qué hora y cómo ver SERBIA vs INGLATERRA en vivo hoy 9 de septiembre de 2025
Por la fecha 6 del grupo K Serbia recibe a Inglaterra en busca de un cupo para el mundial de 2026.
Serbia e Inglaterra se enfrentan por la fecha 6 de las eliminatorias rumbo al mundial 2026, en las eliminatorias de la UEFA.
Ambos equipos parte del grupo K se enfrentan hoy 9 de septiembre por un nuevo partido que les permita acercarse al objetivo de participar en la Copa del Mundo 2026.
Inglaterra llega a esta cita con puntaje perfecto, 12 puntos en 4 partidos con 8 goles anotados y 0 recibidos, la selección inglesa tiene un poderío que lastimosamente no ha sabido plasmar en los certámenes continentales, más allá de 1966, en estas eliminatorias ya se ha enfrentado a Andorra en dos ocasiones, Letonia y Albania. El equipo ahora dirigido por Thomas Tuchel busca poner un pie en el próximo mundial ya que venciendo a Serbia estaría quedando a 8 puntos de su más cercano perseguidor con apenas 9 puntos por disputar. El equipo liderado por su nueve y capitán Harry Kane viene de imponerse por 2-0 a Andorra con un autogol y un gol de Declan Rice.
Por el otro lado está Serbia, el seleccionado que oficiará como local, está segundo en su grupo a 5 puntos de Inglaterra, no ha perdido aún pero no logró sumar los tres puntos en su visita a Albania. Serbia viene de lograr una sufrida victoria frente a Letonia de visitante con gol de su mejor jugador Dusan Vlahovic. Buscarán arrebatarle puntos a una Inglaterra que se ve muy fuerte y ver si logran quitarle el cupo directo y enviarlos a repechaje.
A qué hora y cómo ver SERBIA vs INGLATERRA en vivo hoy 9 de septiembre de 2025
Serbia recibirá a Inglaterra por la fecha 6 de las eliminatorias UEFA, el partido se podrá ver a través de Disney + a partir de la 1:45 p.m. hora colombiana.
Otros horarios
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 3:45 p.m.
Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.
Colombia, Perú y Ecuador: 1:45 p.m.
México: 1:45 p.m.
España: 8:45 p.m.
Fuente
Antena 2