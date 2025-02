A qué hora y DÓNDE VER Emelec vs U. Católica este 16 de febrero por LigaPro Ecuabet

La primera fecha de la LigaPro Ecuabet cierra con dos partidos que restan. Por un lado, Emelec debutará ante Universidad Católica, mientras que Mushuc Runa deberá medirse con Delfín. Justamente, el cuadro eléctrico irá en busca de sus primeros tres puntos después de un 2024 para el olvido.

Tras la salida de Leonel Álvarez que no salió de la mejor manera de Emelec soportando las crisis deportivas y financieras, el cuadro de Guayaquil espera dar el primer golpe con Jorge Célico como el nuevo entrenador de la institución. Los eléctricos no pudieron reforzar sus líneas para este 2025, y perdieron a cuatro jugadores que no renovaron sus respectivos contratos.

Por su parte, Universidad Católica podría golpear a un equipo que deberá resurgir por lo hecho en 2024. La U se reforzó con Luis Cangá, Carlos Medina, Milton Maciel, Jerónimo Cacciabue y Azarias Londoño.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Emelec vs Universidad Católica este 16 de febrero por la LigaPro Ecuabet

Este domingo 16 de febrero, Emelec recibe a la Universidad Católica para disputar la primera fecha de la LigaPro Ecuabet. El partido puede ser visto a través de Zapping y El Canal del Fútbol, también puede seguirlo por Antena 2.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00

México: 17:00

Venezuela y Bolivia: 19:00

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 20:00