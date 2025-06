A qué hora y DÓNDE VER Fluminense vs Ulsan Hyundai este sábado 21 de junio

Nueva fecha para el Fluminense que está obligado a ganar después de la victoria del Mamelodi Sundowns en la primera fecha y del triunfo del Borussia Dortmund en la segunda jornada. Los brasileños afrontan este partido con apenas una unidad conseguida por el empate a ceros ante los teutones.

Su rival en este turno será el Ulsan Hyundai de Corea del Sur que tiene las mismas obligaciones, dado que, en la primera fecha, perdió ante Mamelodi Sundowns. Los surcoreanos necesitan ganar para intentar sacar el resultado en la jornada definitiva y sellar la clasificación a los octavos de final.

Duelo de realidades similares, dado que se enfrentan clubes que no han ganado en este Mundial y que deben sí o sí sumar de a tres para no perder distancias ante el Mamelodi y el líder Borussia Dortmund. Ulsan Hyundai no lo tiene fácil ante el campeón de la Libertadores en 2023.

En Fluminense, los brasileños esperan dar el golpe con los representantes colombianos en la competencia. Estarán Jhon Arias que fue la gran figura en el debut ante Borussia Dortmund, Kevin Serna y Gabriel Fuentes. Además, estará Germán Ezequiel Cano.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER FLUMINENSE VS ULSAN HYUNDAI POR EL MUNDIAL DE CLUBES ESTE SÁBADO 21 DE JUNIO

Fluminense y Ulsan Hyundai se ven las caras en la segunda fecha del Mundial de Clubes 2025. El elenco brasileño viene de igualar sin goles con Borussia Dortmund, mientras que los surcoreanos, cayeron ante Mamelodi Sundowns 0-1. El partido de este sábado 21 de junio se podrá ver en la señal de DSports y Disney +. También podrá seguir todo del juego en Antena 2.

HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 P.M.

México: 16:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 18:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00 P.M.