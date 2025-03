A qué hora y DÓNDE VER Países Bajos vs España este jueves 20 de marzo

La espera llegó a su final para el regreso de la UEFA Nations League que tendrá el protagonismo en los cuartos de final de Países Bajos vs España. En esta convocatoria, Luis de la Fuente llamó a varios jugadores que vivirán su primera experiencia como los defensores centrales, Dean Huijsen, que curiosamente, nació en Ámsterdam, y Raúl Asencio del Real Madrid.

Un duelo atractivo en los cuartos de final en el partido de ida a la espera de definir todo en España el domingo 23 de marzo. En esta instancia también están Francia vs Croacia, Italia vs Alemania y Dinamarca vs Portugal.

Países Bajos vs España: fecha, hora y CÓMO VER EN VIVO la UEFA Nations League

El partido entre Países Bajos y España por los cuartos de final de la UEFA Nations League se disputará este jueves 20 de marzo a partir de las 14:45, horario colombiano. El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia por ESPN y Disney +.

HORARIOS DEL PARTIDO:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:45

México: 13:45

Bolivia y Venezuela: 15:45

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:45