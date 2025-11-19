¿A qué rivales evita Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026?

Pese a que Ecuador clasificó de manera anticipada para el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, las dudas empezaron a rodear a Sebastián Beccacece por la poca pegada que ha tenido el combinado nacional durante las clasificatorias. Apenas marcó 14 goles en 18 encuentros como una de las selecciones con menos goles, pero fue la que menos recibió con solo cinco.

Sebastián Beccacece se convirtió en el entrenador más resistido por la afición de Ecuador. Piden su salida a como dé lugar, pero cuenta con el respaldo de los jugadores que “dejarán la vida por él” así como dijo Gonzalo Plata después del partido ante Nueva Zelanda.

Al clasificar al Mundial, el contrato del entrenador argentino se renovó por un año más. En Fecha FIFA de octubre Ecuador sacó dos empates a un tanto frente a Estados Unidos y México, mientras que en noviembre volvió a igualar con Canadá y superó a Nueva Zelanda.

Gracias a este camino recorrido, la ‘Tri’ se quedó en la posición 23 del ranking FIFA terminando el 2025. Este hecho, le permitió hacer parte del bombo 2 en el sorteo del Mundial que seguramente le dará para evitar a grandes selecciones en el ciclo mundialista.

LAS SELECCIONES QUE EVITARÁ ECUADOR EN EL MUNDIAL DE 2026

Sin duda alguna, el ideal era poder estar dentro de las nueve primeras selecciones en el ranking FIFA, algo que, de igual forma, era imposible para las aspiraciones de Sebastián Beccacece y de sus dirigidos por la distancia que hay entre el puesto 23 y el noveno.

De haber quedado en la parte alta, además de ser cabeza de grupo, iba a evitar a selecciones como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, entre otras. En vistas de que no logró esto, será sorteado y, sí o sí, tendrá que saldar su suerte frente a una de las grandes del mundo. Esto será un reto enorme que probará a los dirigidos por Sebastián Beccacece.

Pese a esto, evitará a dos selecciones del bombo 1, puesto que no podrá enfrentar ni a Brasil ni a Argentina al ser del mismo continente y la FIFA no lo permite. La única excepción es la UEFA que sí puede tener a dos representantes de Europa compartiendo grupo.

En ese orden de ideas, tampoco podrá estar con Uruguay, Colombia, Paraguay ni Bolivia, en caso de que los bolivianos clasifiquen por medio del repechaje internacional. Así las cosas, por estar en el bombo 2, Ecuador no se verá las caras con Croacia, Marruecos, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

LOS RIVALES CON LOS QUE SÍ PODRÍA COMPARTIR GRUPO

Aunque no se verá las caras con rivales de peso como Croacia, Marruecos, Japón, Suiza o Corea del Sur, entre otros, sí tendrá que lidiar con un coco fuerte del bombo 1 que son los cabezas de grupos. Todo se definirá el 5 de diciembre con el sorteo oficial.

Sin embargo, en el bombo 1 podría quedar sembrado en un grupo con Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica o España. Ahí quedará en evidencia el trabajo de Sebastián Beccacece cuando más necesita Ecuador sacar la casta para superar un primer reto fuerte en la campaña mundialista.

Por estar en el bombo 2 no tendrá que enfrentar a nadie de esta zona del sorteo. Habrá que ver los posibles rivales del bombo 3 y 4 donde quedan rivales fuertes como Noruega o Escocia, además de Italia si llega a clasificar por repechaje.

En el bombo 3, podría estar con Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita o Sudáfrica. Del bombo 4 saldrá el último rival que podría ser Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, repechaje Europa 1, repechaje Europa 2, repechaje Europa 3, repechaje Europa 4, repechaje Intercontinental 1 o repechaje Intercontinental 2, siempre y cuando no sea Bolivia con quien no podría compartir zona.