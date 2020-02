Abel Aguilar oficializó su retiro como futbolista profesional

Este martes 18 de febrero, a los 35 años, Abel Enrique Aguilar Tapia anunció oficialmente su retiro como futbolista profesional después de 19 años de carrera en la cual además de vestir la camiseta de la Selección Colombia jugó para clubes colombianos, de Italia, España,Francia, Portugal y Estados Unidos.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, Aguilar recordó buenos y malos momentos en su vida como jugador de fútbol y manifestó su agradecimiento a todas las personas que lo ayudaron a cumplir con sus objetivos.

"Lo que diga nunca será suficiente para expresar lo que significa el fútbol en mi vida. Esta pasión tan grande que desde niño me invade y me llena completamente; la sensación de ir cumpliendo mis sueños a través de los años es indescriptible. Ver como la disciplina y constancia hacen que las cosas se vuelva realidad no tiene precio", afirmó.

Aguilar debutó en 1999 con al camiseta de Deportivo Cali, pero muy pronto en su vida se fue al fútbol de Europa para vestir las camisetas de Ascoli y Udineses en Italia. Después pasó a España para jugar en Xerez, Hércules y Real Zaragoza.

El volante que nació en Bogotá el 6 de enero de 1985 estuvo en Francia con el Toulouse y después tuvo un breve paso por Portugal con el Belenenses para regresar en 2016 a Colombia al club en el cual debutó.

Finalmente, cuando en el país se hace referencia a Abel Aguilar se habla implícitamente de la Selección Colombia, ya que desde las categorías menores defendió los colores amarillo, azul y rojo a nivel internacional. Disputó dos Sudamericanos sub 20, tres eliminatorias, cuatro Mundiales (Dos sub 20 y dos de mayores) y dos Copas Américas para registrar 70 compromisos.

"A mi amada Selección, recuerdo en 1994 cuando estaba en mi casa viendo el mundial de Estados Unidos, veía los partidos emocionado y me visualizaba vistiendo la tricolor, cantando el himno a todo pulmón y haciendo historia. Nada se compara con hacer feliz a mi país", afirmó Aguilar.