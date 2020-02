Abidal seguirá en Barcelona a pesar de polémica con Messi

El inicio de 2020 está resultando movido para el Barcelona, que el martes vio cómo se abría una crisis después que Leo Messi saliera en defensa de la plantilla ante unas declaraciones del director deportivo, Eric Abidal, que ha obligado a intervenir al presidente Josep Maria Bartomeu.

En una entrevista con Sport, Abidal justificó la destitución del técnico Ernesto Valverde, entre otras cosas, porque "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" con el 'Txingurri'.

Esta declaración llevó al capitán, Leo Messi, a contestar inmediatamente con un mensaje en Instagram, en la que bajo una imagen de la declaración de Abidal enmarcada en un círculo rojo, aseguró que "cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos".

Le puede interesar: Messi le pide a Abidal dar los nombres de jugadores que no estaban cómodos con Valverde

Messi insistió en que "los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman" y no dejar entrever que son los jugadores los que hacen y deshacen.

La reacción tan directa de Messi, poco dado a las salidas de tono, encendió las alarmas en un Barcelona, en el que su técnico, Quique Setién, trata de alejarse de las polémicas.

Estas polémicas "a mí no me afectan y trataré de que al grupo, a mis jugadores, les afecte lo menos posible", dijo Setién, quien aseguró que Messi "tiene la experiencia y la capacidad suficiente para decidir sobre las cosas que tiene o que no tiene que hacer".

Gestión deportiva cuestionada

"Messi dice basta", "Guerra abierta", "Caos FC"... Titularon los medios este miércoles tras el enfrentamiento entre Messi y el director deportivo azulgrana, cuya gestión ya se había visto cuestionada.

El rocambolesco viaje a Doha para ofrecer a Xavi Hernández el banquillo del equipo o el fracaso en el fichaje de un delantero en enero cuando parecía estar atado Rodrigo Moreno, habían fragilizado a Abidal.

Y su gestión deportiva ya había sufrido críticas en verano de 2019 al no poder traer a Neymar, al que quería Messi, cuyo enfrentamiento con Abidal, deja muy tocado al francés.

La situación ha obligado a intervenir al presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, que se reunió este miércoles con Abidal, tras hablar también con Messi.

Según los medios españoles, que citan fuentes del club, se habría producido una reconciliación entre los dos protagonistas del rifirrafe y Bartomeu no contempla la salida de Abidal, después de que se hubiera especulado con una posible dimisión del francés.

Negociando la renovación de Messi

El mandatario azulgrana parece haber reconducido una crisis que no conviene en un año que puede ser crucial para la renovación de Messi "del que en estos momentos cuelga el club entero y su futuro deportivo inmediato", según el director del diario Sport, Ernest Folch.

El propio Abidal afirmaba en la misma entrevista que desató la crisis que el Barça ya había iniciado la negociación con Messi con ese objetivo.

Lea también: Quique Setién sobre la crisis en Barcelona: "No me voy a meter en la vida de Messi"

La estrella argentina cuenta con contrato hasta junio de 2021, pero con la posibilidad al término de esta temporada de rescindir unilateralmente el mismo si así lo desea, lo que provoca la urgencia en el Barça.

"Nosotros como club queremos hacerle más feliz y hacerle más feliz es tener buenos compañeros, un grupo más fuerte, buen 'feeling' con alegría diaria y sobre todo, títulos", afirmó Abidal en la entrevista con Sport.

Unos títulos que, tras la caída en la Supercopa en enero, se hacen más acuciantes, especialmente la Liga de Campeones, tras la dolorosa eliminación en semifinales el pasado año frente al Liverpool.

Sin embargo, la decisión de no fichar en invierno (el Barça anunció sólo los fichajes del atacante portugués Francisco Trincao y del brasileño Matheus Fernandes de cara a la próxima temporada) sumado a las lesiones de Dembélé y de Luis Suárez, han dejado muy debilitado al conjunto azulgrana de cara los momentos más comprometidos de la temporada.