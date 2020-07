Abogado de Ticket Shop dio su versión sobre el escándalo de la boletería de la Selección Colombia

“Debo dejar claro que hay que respetar la presunción de inocencia de este proceso. Esto todavía no se ha acabado, aún tiene algunas etapas por desarrollarse. A pesar que mediante la resolución se imponen unas sanciones, las personas (directivos de la FCF y otros implicados) podrán presentar un recurso de reposición ante el mismo superintendente para presentar argumentos con pruebas para que la decisión sea revocada en reducción de multas o total inocencia. Incluso después en un tribunal”, señaló en primera medida.

“En este caso de la reventa tuvo dos partes: uno fue el proceso por protección del consumidor y un segundo caso que se falla en un caso de la protección de la libre competencia. Son de los mismos hechos, pero son dos a parte. A Ticket Shop se le investigaba por publicidad engañosa y por no suministro de la información, efectivamente asumieron la responsabilidad y recibieron sanción económica; y luego colabora con la justicia para entrar al programa de beneficios y hoy recibe la exoneración de la multa que le podían poner”, confirmó el abogado.

Asimismo, aclaró que no todo el proceso se dio por cuente de la empresa de boletería, sino que la SIC puso de su parte: “En virtud del respeto que tenemos por la presunción de inocencia es normal que consideren que no existen pruebas, pero eso le corresponde al sancionador. Nosotros lo que hicimos fue un trabajo donde presentamos pruebas que sirven como respaldo a la delación; pero no todas las pruebas de la Súper Intendencia para sancionar vienen de Ticket Shop, hubo otra parte que viene de la labor investigativa de ellos. Ticket Shop fue colaborador, no es quien puso todas las pruebas, aquí la SIC ejecutó su labor también”.

Sobre posibles consecuencias penales, fue claro: “Mi firma no es encargada de la defensa penal de Ticket Shop, nos dedicamos solo con lo que tiene que ver con la SIC. Si esto tiene efectos sobre la Fiscalía, en el caso de mi firma no podemos dar respuesta a eso”.

“Para la SIC existen, presuntamente, dos conductas que atentan contra la libre competencia: la primera es que no hubo una licitación como tal, pero sí una invitación a ofertar donde varias empresas participaron y presuntamente se presentaron irregularidades en ese proceso competitivo que favoreció a Ticket Shop y presuntamente hubo una reventa donde ellos asumieron la responsabilidad que les correspondía”, agregó.

Y cerró explicando las confesiones de la empresa e boletería en este polémico caso: “Ticket Shop reconoce que durante el proceso de selección no cumple con el 100% de las exigencias, eso lo reconoce César Carreño en su declaración. Pero Ticket sí reconoce una participación activa en el tema de la reventa de boletas y por eso se produce la sanción”.