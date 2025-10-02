ADIFFEM vs Ferroviaria EN VIVO HOY 2 de octubre; Copa Libertadores Femenina

Ferroviaria y ADIFFEM abre su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 este jueves, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo B. El partido se disputará a las 20:00 (hora local) en territorio argentino y marcará la continuidad de la zona que comparten con Boca Juniros y Alianza Lima

El conjunto brasilero llega con la ilusión de hacer valer su historia y recorrido para ser protagonista a nivel continental. Ferroviaria parte como uno de los equipos fuertes del grupo, respaldado por la experiencia de su plantel y su título en 2020 conseguido ante América de Cali.

Lea también: ¿Cómo se clasifica a la Copa Libertadores Femenina?

ADDIFEM, por su parte, arriba a esta competencia con la ambición de empezar a ganar un lugar en la élite sudamericana. El cuadro venezolano sabe que medirse a las brasileras en el debut será una prueba exigente, pero también una oportunidad para ver para que están en esta edición del torneo.

Igual que en ediciones anteriores, los equipos clasificados a cuartos de final serán los dos primeros de cada zona. El torneo se disputa todo en conjunto en suelo argentino.