Adiós a un clásico: FIFA anuncia cambio inesperado para las selecciones
La FIFA dio a conocer esta noticia en las últimas horas.
La FIFA comunicó una modificación estructural en el calendario internacional de selecciones que entrará en vigor a partir de la temporada 2026-2027. El anuncio establece que las tradicionales ventanas de septiembre y octubre se unificarán en una única concentración de selecciones que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.
Este nuevo formato contempla un total de 16 días continuos para la actividad internacional.
Con la implementación de este ajuste, las selecciones nacionales tendrán la posibilidad de disputar hasta cuatro compromisos, ya sea en el marco de competencias oficiales o en encuentros amistosos. El número duplica las habituales dos presentaciones que se programaban en cada fecha FIFA. De esta manera, el máximo organismo del fútbol mundial busca reorganizar la logística de los equipos y, a la vez, reducir el impacto de los constantes desplazamientos de los jugadores entre sus clubes y selecciones.
El cambio implica la desaparición definitiva de la ventana de octubre, que hasta ahora se realizaba de forma independiente pocas semanas después de la de septiembre. En adelante, una vez concluida la concentración de finales de septiembre y comienzos de octubre, la siguiente cita de selecciones se trasladará a noviembre. Según la nueva planificación, esta se llevará a cabo entre el 9 y el 17 de ese mes, con un máximo de dos partidos para cada equipo nacional.
La reconfiguración del calendario responde a un proceso de análisis que la FIFA venía adelantando con confederaciones, ligas y asociaciones nacionales. El objetivo central ha sido encontrar un equilibrio que permita mantener la competitividad de las selecciones, a la vez que se disminuye la fragmentación de las ligas, que a lo largo de cada temporada deben detener su programación en varias ocasiones.
De acuerdo con la entidad, la decisión también busca dar un marco de mayor previsibilidad a los entrenadores y cuerpos técnicos, quienes contarán con más tiempo de trabajo concentrado en un solo bloque. La extensión de 16 días posibilitará planificar giras o preparar con más antelación partidos de clasificación y torneos oficiales.
