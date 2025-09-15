Adiós a un clásico: FIFA anuncia cambio inesperado para las selecciones

La FIFA comunicó una modificación estructural en el calendario internacional de selecciones que entrará en vigor a partir de la temporada 2026-2027. El anuncio establece que las tradicionales ventanas de septiembre y octubre se unificarán en una única concentración de selecciones que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Este nuevo formato contempla un total de 16 días continuos para la actividad internacional.

Con la implementación de este ajuste, las selecciones nacionales tendrán la posibilidad de disputar hasta cuatro compromisos, ya sea en el marco de competencias oficiales o en encuentros amistosos. El número duplica las habituales dos presentaciones que se programaban en cada fecha FIFA. De esta manera, el máximo organismo del fútbol mundial busca reorganizar la logística de los equipos y, a la vez, reducir el impacto de los constantes desplazamientos de los jugadores entre sus clubes y selecciones.