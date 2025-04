Adrián Ramos abrió la 'caja de Pandora' y destapó a la interna del América

El experimentado delantero Adrián Ramos sorprendió al mundo del fútbol colombiano con sus recientes declaraciones, en las que reveló detalles sobre su paso por América de Cali.

En una conversación con el programa Súper Combo del Deportede Cali, Ramos expuso algunas situaciones internas del club que no habían salido a la luz.

"En América de Cali pasaban cosas que no debían", afirmó Ramos, dejando entrever que dentro de la institución se vivieron momentos complicados que afectaron su desempeño y el del equipo. Además, manifestó su frustración por haber competido con nóminas que, según él, no estaban en su mejor nivel.

"Me cansó de haber competido con nóminas, con todo el respeto de mis compañeros, de jugadores que en el momento no estaban en su mejor versión", dijo Adrián.

Estas declaraciones han generado un gran revuelo entre los seguidores del equipo escarlata, quienes se cuestionan sobre las condiciones internas del club en los últimos años.

Otro de los temas que abordó Ramos fue su despedida del fútbol y la posibilidad de un partido de homenaje. Según el delantero, el máximo accionista del club, Tulio Gómez, ha estado en conversaciones con el Inter de Miami para organizar dicho evento, pero Ramos mostró su descontento por no haber sido consultado directamente: "Don Tulio Gómez me manifestó el día de la gala que estaba hablando con personas del Inter Miami para mi partido de despedida, pero con el primero que tiene que hablar es conmigo, porque no va a saber si yo realmente lo quiera".

Respecto a su futuro inmediato, el jugador indicó que actualmente está enfocado en asuntos personales, aunque sigue vinculado a América en los entrenamientos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de una última etapa como profesional: "Aprovechando el tiempo ahora para hacer muchas cosas personales. América me deja entrenar. Vamos a ver si se da algo de aquí a junio. Si para el siguiente semestre no se da alguna oferta, seguramente terminaremos ahí".